Diyarbakır’da terör örgütünün “Basın Komitesi Yapılanmasına” operasyon: 19 kişi şüpheli gözaltında

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün "basın komitesi yapılanmasına' yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucu, kentte bulunan, Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi. Aynı amaçla hizmet eden Jin News Haber Ajansı ile ilgili de çalışmalar eş zamanlı yürütülürken, polis Sterk Tv ve Medya Haber Tv kanallarının 9 başlıkta 102 programa ait 82 saatlik program içeriklerini inceledi.

İncelemeler sonucunda, terör örgütü propagandası, terör örgütü hükümlü elebaşı lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi ile ajitasyon, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar ile örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları belirtildi.

SON DAKİKA HABERLE HAVA HAREKÂTINI ÖRGÜTE DUYURDULAR

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu, söz konusu ajansların son dakika bilgisi girerek, Diyarbakır'da hava harekâtının başladığını örgüt mensuplarına duyurmak amaçlı haber yaptıkları tespit edildi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde bugün sabah saatlerinde başlayan operasyon sonucunda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 kişi ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.