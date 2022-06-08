CHP şimdi de kira düzenlemesine karşı çıktı!

CHP ÖNCE DÜZENLEME İSTEDİ SONRA İSE DÜZENLEMEYE 'GEREKSİZ' DEDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, fahiş kira artışlarının yaşandığı günlerde Meclis'te bir açıklama yaparak Meclis'te araştrıma komisyonu kurulması gerektiğini savunmuştu. Altay, fahiş kira artışları üzerinden hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalışırken, bugün yapılan düzenlemeyi de ilk hedef alan isim olarak dikkat çekti.

Fahiş kira artışlarının önüne geçecek düzenlemeyi değerlendiren Altay, kiracıların tarafından ev sahiplerinin tarafına geçti. Altay, kira artış oranına sınırlandırma getirilmemesi gerektiğini savundu. Altay'ın kısa süre içerisindeki iki farklı tutumu dikkat çekti.

Altay, fahiş kiralar üzerinden eleştiri yaptığı dönemde, "Enflasyonun yükselişiyle birlikte fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İç tüzüğünün 104 ve 105'inci maddelerine göre meclis araştırması açılmasını arz ederiz" demişti.

Altay, bugün ise, "Kiraları yüzde 25'te sabitleyeceğiz. Buna güler miyiz ağlar mıyız bilemem. Bu tablo hem ev sahibini hem kiracıyı mağdur eden bir tablodur. Bu kayıt dışılığı artırır." dedi.