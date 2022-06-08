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Giriş Tarihi: 8.6.2022 16:58

Yakalanan FETÖ'cülerin telefonlarındaki özel koruma dikkat çekti

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Yakalanan FETÖ’cülerin telefonlarındaki özel koruma dikkat çekti

Bartın İl merkezli FETÖ/PDY örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapsamında 37 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin cep telefonların ByLock dışında özel bir koruma ile korunduğu tespit edildi.

Bartın Cumhuriyet Savcılığının yaptığı soruşturma kapsamında Bartın, Karabük, Isparta ve İstanbul'da dün sabah erken saatlerde eş zamanlı başlatılan operasyon sonucu 37 kişi gözaltına alınmıştı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ele geçirilen yüksek korumalı şifreye sahip telefonların şifrelerin çözülmesi için gerekli çalışmanın başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin telefonlarındaki şifreleme sisteminin geçmişte bilinen ByLock gibi özel programların dışında farklı bir sistem olduğu öğrenildi. Telefonlar, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ve bilgi işlem uzmanları tarafından incelemeye alındı. Soruşturmanın genişleterek devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, şüphelilerin örgütü ayakta tutmak için cezaevinden çıkanlara yardım için organize hareket ederek örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi.

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Yakalanan FETÖ'cülerin telefonlarındaki özel koruma dikkat çekti
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