İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan CHP’li vekile tokat gibi cevap

"GÖLGE ETMEYİN YETER"

İzmir Milletvekili Bakan'ın, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy büyük tepki gösterdi. Murat Bakan'ın "Polisimizin sesini duyuyoruz" ile başlayan açıklamasını alıntı yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, "3600 ek gösterge çıkar çıkmaz hemen başka istismar alanlarına sarıldınız. Merak etmeyin polisimizin her meselesine duyarlıyız. Onların canları pahasına cezaevine gönderdiği teröristlere ortaklarınızla sahip çıkmayın. Görevlerini yapmalarını engellemeyin, gölge etmeyin yeter" dedi.