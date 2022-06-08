Muş’ta 37 aile, 60 haftadır evlatları için eylemde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde nöbetini sürdüren 37 aile, 60 haftadır evlatlarının yolunu gözlüyor.
Her hafta çarşamba günleri HDP il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen alileler, HDP ve PKK'dan sadece çocuklarını istiyor. Özellikle evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan aileler, ellerindeki "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizlerle kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.
2014 yılından bu yana bir tek haber alamadığı oğlu Muhammed Emin için eylemini sürdüren anne Gülbahar Teker, "60 haftadır burada eylem yapıyoruz. Herkes çocuğu için buraya gelip bekliyor. Sadece burada değil aynı zamanda Diyarbakır, Van, Hakkari ve Mersin'de aileler çocuklarının geri gelmesi için eylem yapıyor. Bizlerde çocuklarımızın dönmesi için mücadele ediyoruz. Bir tek kişi dağda kalana kadar eylemimize devam edeceğiz" dedi.
Teker, "Oğlum Muhammed Emin, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Senin geri gelmen için 3 yıldır bu eylemi yapıyorum. Herhangi bir ceza yok. Gel devletin şefkatli eline teslim ol. Ben hastayım, kardeşin Cuma hastadır. Bize bakan kimse yok. Gel bizlere sahip çık. Devlet bizim her şeyimizdir. Yeter ki sen gel devlete sığın. Orda kalma, orası senin yerin değil. Senin baban o yola gitmedi, ailen de o yola giden olmadı. Seni nasıl kandırıp götürdüler, dön Türkiye'ye gel. Seni bekliyorum, sen gelmeyene kadar ben buradan kalkıp gitmiyorum" diye konuştu.
2014 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Ersin'e teslim olması için çağrıda bulunan baba Alaattin Koçhan ise, "Ben oğlum Ersin için eyleme katılıyorum. 60 haftadan beri burada eylem yapıyoruz. Ersin oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Oraların sana faydası yok. Gel ailene geri dön. Bizim gözümüzün yollarda bırakma. Biz buradaki eylemimizde kararlıyız. Hiçbir devlet vatandaşından çocuğundan vazgeçmediği gibi, senden de vazgeçmeyeceğini biliyorum. HDP, PKK'nın taşeronluğunu yapıyor. Biz burada senin dönmeni bekliyoruz" dedi.
2016 yılında oğlu Atilla'nın kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla ilk günden bu yan eylemini kararlılıkla sürdüren Şemsettin Özcan ise, "Çocuklarımızı alıp götürdüler, PKK'ya verdiler. Bizim çocuklarımızı vermeyinceye kadar biz burayı terk etmiyoruz. Buradaki eylemimize devam ediyoruz. Çocuklara sesleniyorum. Gelin, herhangi bir ceza yok. Devletimizin askeri de polis de karışmıyor. Devletimize sığının bizim başka devletlerle ilişkimiz yoktur. Bizim halimizi görüyorsunuz, gece gündüz demeden sizleri düşünüyoruz. Tek derdimiz sizin ne durumda olmanızdır. Başkalarının çocuğunun tek bir gece çocuğu gelmediği zaman yerinde duramıyor. Biz yıllardır çocuklarımızdan haber alamıyoruz" diye konuştu.
Türkiye'de sadece tek bir bayrak olduğuna vurgu yapan Özcan, "HDP'de ne din var, ne iman var. HDP'nin arkasına kim giderse aynıdır, herhangi bir farkı olmaz. Bizim tek bir bayrağımız var. İki bayrak olsun diyenler zaten Müslüman olamaz. Bizler HDP'nin önündeyiz, sabredecek gücümüz kalmadı. Atilla oğlum gel sıcak yuvana dön. Eğer sen bizim sesimizi duyuyorsan gel teslim ol" dedi.