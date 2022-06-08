Muş’ta 37 aile, 60 haftadır evlatları için eylemde

Her hafta çarşamba günleri HDP il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen alileler, HDP ve PKK'dan sadece çocuklarını istiyor. Özellikle evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan aileler, ellerindeki "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizlerle kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

2014 yılından bu yana bir tek haber alamadığı oğlu Muhammed Emin için eylemini sürdüren anne Gülbahar Teker, "60 haftadır burada eylem yapıyoruz. Herkes çocuğu için buraya gelip bekliyor. Sadece burada değil aynı zamanda Diyarbakır, Van, Hakkari ve Mersin'de aileler çocuklarının geri gelmesi için eylem yapıyor. Bizlerde çocuklarımızın dönmesi için mücadele ediyoruz. Bir tek kişi dağda kalana kadar eylemimize devam edeceğiz" dedi.