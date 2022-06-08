Şehit Aybüke öğretmenin babasından duygu dolu açıklama: Her nefeste bir hatırası ile karşılaşıyoruz...





"DEVLET GÜÇLÜ OLDUKÇA BİZLER VARIZ"

Acılı baba Yalçın, ülkede şehitlerin, gazilerin unutulmamasının güzel şeyler olduğunu da ifade ederek, "Türk milletinin feraseti çok güzel. Nereye gitseniz tanıyınca bize kucaklarını sonuna kadar açıyorlar. Devletin üst makamları, siyasi parti liderleri zaman zaman arayıp her zaman soruyorlar.

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Allah devlete zeval vermesin. Devlet güçlü olduğu sürece bizler varız. Önemli olan burada toplum olarak devlete sahip çıkmamız. Devletin terörle yaptığı harici ve dahili olan mücadelede bizim toplum olarak destek vermemiz önemli. Onların moral ve motivasyonunu arttırmamız lazım. Askerimize güvenlik güçlerimize yaptıkları terörle mücadelede Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.