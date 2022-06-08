SON DAKİKA: Kira artış oranı sınırlaması için uzmanlar ne diyor? ’Yeni kira düzenlemesi ile birlikte o madde de kalıcı olarak eklenmeli...’

"SÖZLEŞME SERBESTİSİNE UYGUN MU ONA BAKMAK LAZIM"

Avukat Arzu Dirican ise yeni kira düzenlemesinin birkaç başlık altında ele alınmasının doğru olacağını söyledi. Dirican, "Borçlar Kanunu'na eklenerek hayate geçirilecek olan uygulama sözleşme serbestisine uygun mu, ona da bir bakmak lazım. Ama bir diğer yandan da sosyal boyutu var. Ev sahiplerinin durumu kötüye kullanması söz konusu." dedi.

Sözlerini sürdüren Dirican, denetlemeye dikkat çekti, şöyle konuştu:

Borçlar Kanunu'na kira artışına sınırlama maddesinin getirilmesinin yanı sıra, daha önemlisi denetleme mekanizmasıdır. Bu yasa olursa, buna uymayanlara nasıl bir yaptırım uygulanacağının da eklenmesi faydalı olur kanaatindeyim. Daha önce şöyle oluyordu. TÜFE'nin üzerinde artış olursa, kiracı mahkemeye gidiyor, mahkeme yapılabilecek artışı belirliyor iki taraf da bu duruma razı oluyordu. Ancak denetim mekanizmasının artması için yaptırımın da olması faydalı olabilir. Bundan sonraki süreçte de bu uygulama devam edebilir.