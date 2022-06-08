Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 8.6.2022 11:45

SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA