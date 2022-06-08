SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.