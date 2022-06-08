İklim değişikliğine karşı bozkırda sürdürülebilir tarım stratejisi

Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, küresel ölçekte iklim değişikliğinin bütün sektörler gibi tarımı da etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri nedeniyle doğal kaynaklar ve biyolojik yaşamın zayıfladığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan strateji belgesine ilişkin bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarımsal Uygulamalar Projesi' yürütülerek iklim değişikliği etkilerine karşı bozkır alanlarında sürdürülebilir, ekonomik bir tarımsal üretim modelinin yaygınlaştırılmasına yönelik, Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi (2022-2036) hazırlanmıştır. Strateji Belgesi, Tarım Orman Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Strateji belgesinin uygulanma sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim."