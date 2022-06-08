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Giriş Tarihi: 8.6.2022 13:58 Son Güncelleme: 8.6.2022 14:06

THY, beşinci  kez Türkiye’nin en değerli markası oldu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, beşinci  kez Türkiye’nin en değerli markası oldu

Türk Hava Yolları (THY) uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ ın 2022 yılı ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ araştırmasına göre 1.6 milyar dolarlık marka değeri ile beşinci kez Türkiye’nin en değerli markası seçildi

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 2022 yılı 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' araştırmasını tamamlandı. Listede ilk sırayı THY aldı. Küresel havacılık endüstrisini sarsan salgınının etkilerine rağmen güçlü bir duruş gösteren THY, 1.6 milyar dolarlık marka değeri ile geçen 4 yıldaki yerini koruyarak üst üste beşinci kez Türkiye'nin en değerli markası oldu.


THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat 2018 yılından bu yana 'Türkiye'nin En Değerli Markası' olmaktan gurur duyduklarını belirterek "Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin 'Milli Bayrak Taşıyıcısı' olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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THY, beşinci  kez Türkiye’nin en değerli markası oldu
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