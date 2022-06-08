THY, beşinci  kez Türkiye’nin en değerli markası oldu

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 2022 yılı 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' araştırmasını tamamlandı. Listede ilk sırayı THY aldı. Küresel havacılık endüstrisini sarsan salgınının etkilerine rağmen güçlü bir duruş gösteren THY, 1.6 milyar dolarlık marka değeri ile geçen 4 yıldaki yerini koruyarak üst üste beşinci kez Türkiye'nin en değerli markası oldu.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat 2018 yılından bu yana 'Türkiye'nin En Değerli Markası' olmaktan gurur duyduklarını belirterek "Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin 'Milli Bayrak Taşıyıcısı' olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.