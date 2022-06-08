Trafikte acı kayıp: İlk 5 ayda 728 kişi hayatını kaybetti

KURAL TANIMAZLARA CEZA YAĞDI

Geçtiğimiz 5 aylık dönemde, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 8 milyon 258 bin 461 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Bu cezalardan 6 milyon 759 bin 757'si güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 73 bin 688 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 509 bin 643 araç ise trafikten men edildi. Yılın 5 aylık ödeminde 100 ceza puanını dolduran 2 bin 788 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde 5 kez hız limitini aşan 9 bin 441 sürücüye de gerekli cezalar kesildi.