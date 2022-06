Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ankara’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Venezuela lideri Maduro ile ortak basın toplantısı düzenliyor. İki ülke birçok konuda ortak mutabakat metni imzalarken, Erdoğan ticaret hacmini artırmaları gerektiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Venezuela halkının 15 Temmuz'da halkımızla sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Hükümetimize ilk destek veren ülkelerden biri Venezuela'ydı. Biz de en zor ve sıkıntılı dönemde Venezuela halkıyla birlikte olduk.

Sayın Cumhurbaşkanının güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı vardır. Değerli dostum ülkesinin bağımsızlık mücadelesine altın harflerle yazdırmıştır. Sayın Maduro'nun Filistin meselesinde duruşu takdire şayandır. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum.

Sayın Maduro'nun bu ziyareti işbirliğimize büyük ivme kazandırdı. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. Venezuela ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere geniş işbirliği potansiyeli bulunuyor.

"HEDEFİMİZ 3 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ"

Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni işbirliği, karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizi üç kat arttırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolar seviyesine çıkacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır.

Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirdik. Eğitim ve kültür işbirliğimizin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Maarif Vakfımızın Karakas'taki üçüncü okulunun açılışı Dışişleri Bakanımızın ziyareti esnasında gerçekleştirdi.

Yakında Yunus Emre Enstitümüzün Karakas'ta kültür merkezi açmasıyla bu alandaki faaliyetlerimiz yoğunlaşacaktır. TİKA bugüne kadar eğitim, tarım, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere 20'ye yakın proje gerçekleştirdi. Karakas'ta Yunus Emre Enstitüsü'nde merkezini oluşturacaktır.

TEMMUZ AYINDA İADE-İ ZİYARET

THY Karakas hattında haftada 7 sefer düzenlemektedir. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel, küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişi imkanı bulduk. Birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım.

Bu vesile ile Türkiye olarak bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içinde de iade-i ziyaretimizi inşallah Venezuela'ya gerçekleştireceğiz.

"TÜRKİYE HER KOŞULDA BİZİM YANIMIZDAYDI"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sözü alan Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanım ve kıymetli bakanlar. Değerli heyet üyelerim, sayın vekiller, sayın büyükelçiler, bütün burada bulunan haziruna, medya mensuplarına hepinize söylemek istediğim şey şu; zannediyorum sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşem ve bütüncül bir özet yaptı.

Bizim görüştüğümüz konulara etraflıca değindi. Ben sadece buradan şükranlarımı ekleyebilirim Venezuela halkı adına. En zor anlarda en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, gereken her şeyi, sağlık için, pandemiyi aşmak için seferber etti."