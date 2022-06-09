İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli ve Kadıköy ilçelerinde "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi.

40 kişi operasyonla gözaltına alınmıştı: 34’ü tutuklandı | Video

Çok sayıda adrese yapılan Özel Harekat ve helikopter destekli baskınlarda 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 40 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 34 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.