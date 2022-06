Bakan Varank, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan 301 ailenin, evlat nöbeti 1011'inci gününe girdi.

'Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' için kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, program öncesi Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Annelere kırmızı karanfil vererek, aileleri tek tek dinleyen Bakan Varank'a Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile partililer de eşlik etti. Ellerinde HDP milletvekillerinin çocuklarının yurt dışında çektikleri fotoğrafların yanı sıra dağa kaçırılan evlatlarının resimleriyle Bakan Varank'ı karşılayan anneler, HDP ve PKK aleyhine sloganlar attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aileler ile gerçekleştirildiği görüşmenin ardında açıklama yaptı. Varank, açıklamasında şöyle dedi: "Bağırları yanan, ciğerleri yanan anneler, babalar 1011 gündür bu adreste nöbet tutuyorlar. Bu adres demokratik siyaset yaptığını iddia eden HDP'nin il başkanlığının önü. Buradaki her bir ailemizin ısrarla söylediği şey şu; 'Evlatlarımızı HDP'nin ilçe binalarından, il binalarından kandırarak dağa götürdüler ve bu evlatlarımız 14, 15 yaşında çocuklar.' Burada ailelerimizin tüm Türkiye'ye verdiği mesajı çok önemsiyoruz. Ülkemizde terör örgütünü ve terör örgütüne payandalık yapan siyasetçileri görmek istemiyoruz. Bu aileler de bunu adeta haykırarak tüm Türkiye'ye ilan etti. Evlatlarımızı aileleriyle buluşturmak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Bu evlat nöbetinin inşallah hayırla sonuçlanacağına inanıyoruz. Devlet olarak bu evlatlarımızı aileleriyle buluşturmak için her türlü mücadeleyi sınır içinde, sınır dışında veriyoruz. İnşallah evlatlarına, bu ailelerimiz kavuşacaklar ama Türkiye de bu terör, terörist belasından ve teröre payandalık yapan, terör örgütüne adam kazandırmak için 14-15 yaşında çocukları kandıran siyasi görünümlü teröristlerden de inşallah kurtulacak. Bu mücadeleyi buradaki Kürt kardeşlerimizle beraber vereceğiz. Siyaset olarak kararlıyız. Bu mücadeleyi veren aileleri kutluyoruz. Hükümet ve Cumhur İttifakı olarak annelerin yanındayız. İnşallah bu mücadeleyi en güzel şekilde tamamladıklarında, evlatlarına, her bir ailemiz kavuştuğunda beraberce sevineceğiz. Allah yardımcıları olsun."