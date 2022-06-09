Bodrum’daki milyonluk ranta suç duyurusu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evi ve oteli bulunan avukat Turgay Özdoğan, Bodrum Belediyesi'nce evinin ve otelinin önüne haksız ve hukuka aykırı biçimde inşaat yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Avukat Turgay Özdoğan
Avukat Özdoğan savcılık dilekçesinde geçtiğimiz günlerde imar yolsuzluğu ile gündeme gelen Bodrum Belediyesi'ndeki şüphelilerin milyon dolarlık rantın döndüğü arazideki inşaat faaliyetlerine rüşvet karşılığında izin vermiş olabileceğini öne sürdü. Özdoğan, görevlerini kötüye kullandıklarını iddia ettiği Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Melike Yapıcı ve proje sorumlusu Mehmet Üzer hakkında şikayette bulundu. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından arazideki inşaat durdu. Özdoğan Bodrum Kaymakamlığı'na gönderdiği dilekçesinde inşaatın durduğu arazideki konteynırların, demir levhaların da kaldırılmasını istedi.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karakaya Mahallesi'nde 3. derece sit alanında yer alan arazide geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarına başlandı. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kazı izni verilen alanda ekipler sondaj çalışmasına başlandı. Avukat Turgay Özdoğan evinin ve otelinin önünün haksız ve hukuka aykırı bir şekilde kapatılarak inşaat çalışmalarına başlandığı gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Bodrum Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Melike Yapıcı
Özdoğan, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Melike Yapıcı ve proje sorumlusu Mehmet Üzer'den şikayetçi oldu. Özdoğan şikayet dilekçesinde, kıyı kanunu kuralına uyulmadığını, arazinin doğal sit alanında yer alması nedeniyle koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerektiğini belirtti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Şikayetin ardından milyon dolarlık rantın döndüğü arazideki inşaat faaliyetleri durduruldu.
DAVA BİTENE KADAR İNŞAAT DA BİTER
Konu ile ilgili SABAH'a konuşan avukat Turgay Özdoğan, "Dava açmadan önce Bodrum Belediyesi'ne her türlü iletişim kanalıyla başvurdum. Herhangi bir cevap alamayınca bu kez de belediyeye gittim. Belediyede, 'dava açıyorsanız açın. Mahkeme 2-3 sene sürer. O zamana kadar ruhsat verdiğimiz inşaat da biter' dediler. Bunun üzerine Muğla 3. İdare ve 2. İdare Mahkemeleri'ne imar planının iptali ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için davası açtım. Başvuru ve ihtarlarıma rağmen inşaata devam ettiler. Şüphelilerin görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri açıkça anlaşılıyor. Ayrıca inşaat yapılan arazi denize sıfır olduğu için verilen inşaat izni milyon dolarlara varacak büyük bir rant getirecek. Hukuka aykırı inşaat faaliyetleri sonucunda evim ve faaliyet gösterdiği otelimin önü haksız ve hukuka aykırı bir şekilde kapatılarak tarafım ve kamu menfaati yüklü miktarda zarara uğratılacak. Rüşvet suçunun gerçekleşmiş olabileceği yönünde haklı ve kuvvetli şüphe oluşmuştur" dedi.
ADALETİN GEREĞİNİ YAPACAĞINA İNANCIM TAM
Geçtiğimiz aylarda Bodrum Belediyesi'nde imar yolsuzluğu iddialarının gündeme geldiğini hatırlatan avukat Turgay Özdoğan, "Bodrum Belediye Başkanı bu iddiaların üzerine görev değişiklikleri yaptı. İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın sorumluluk alanı değişti. İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Melike Yapıcı görevden alınarak, Özel Kalem Müdürlüğünde Proje Koordinatörü yapıldı. Bodrum'a yeterince zarar vermişlerdi. Bodrum daha fazla zarardan kurtulmuş oldu. Suç duyurusunda bulundum. Kıyı kenar kanununa muhalefet, görevi kötüye kullanmadan suçları işleniyor. Adaletin gereğini yapacağına inancımız tam. Şu anda inşaat durdu. İnşaat ruhsatı da yok" dedi. Ayrıca avukat Özdoğan, şikayet ettiği 3 belediye görevlisi şüphelinin, ikinci dereceye kadar yakınları, gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarının sağlanmasını da başvurusunda istedi. Şikayete konu arsa sahibi Ayşe Çağla Saran ile eşi Can Saran ile şüphelilerin telefon görüşmeleri, HTS kayıtlarının olup olmadığına bakılması talebinde bulundu.