Bodrum’daki milyonluk ranta suç duyurusu

DAVA BİTENE KADAR İNŞAAT DA BİTER

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan avukat Turgay Özdoğan, "Dava açmadan önce Bodrum Belediyesi'ne her türlü iletişim kanalıyla başvurdum. Herhangi bir cevap alamayınca bu kez de belediyeye gittim. Belediyede, 'dava açıyorsanız açın. Mahkeme 2-3 sene sürer. O zamana kadar ruhsat verdiğimiz inşaat da biter' dediler. Bunun üzerine Muğla 3. İdare ve 2. İdare Mahkemeleri'ne imar planının iptali ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için davası açtım. Başvuru ve ihtarlarıma rağmen inşaata devam ettiler. Şüphelilerin görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri açıkça anlaşılıyor. Ayrıca inşaat yapılan arazi denize sıfır olduğu için verilen inşaat izni milyon dolarlara varacak büyük bir rant getirecek. Hukuka aykırı inşaat faaliyetleri sonucunda evim ve faaliyet gösterdiği otelimin önü haksız ve hukuka aykırı bir şekilde kapatılarak tarafım ve kamu menfaati yüklü miktarda zarara uğratılacak. Rüşvet suçunun gerçekleşmiş olabileceği yönünde haklı ve kuvvetli şüphe oluşmuştur" dedi.