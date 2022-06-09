İzmir’deki kötü koku tartışmasına DSİ bölge müdürü de katıldı: Kanalizasyon döşemek kimin işi?

Havaların ısınmasıyla İzmir'de yeniden baş gösteren "Koku" sorunu ile Devlet Su İşleri'nin (DSİ) ilişkilendirilmesinin anlamsız olduğunu belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, eleştirilere yanıt verdi. DSİ'nin görevlerini hatırlatan Birol Çınar " Biz Bakırçay, Gediz ve Küçük Menderes nehir yataklarına müdahaleleri engellemek, buralardaki akışı engelleyerek taşkınlara sebep olan yapıları temizlemekle sorumluyuz. Kirleten olmamamıza rağmen bu 3 ana nehir yatağı ile kollarındaki rüsubat ve evsel atık temizliği ile ilgili çalışmalarımız sürekli devam diyor. Ancak kokuya neden olduğu iddia edilen Gediz'in suyunun denize deşarjı ile ilgili DSİ'nin hiçbir yetkisi ve yaptırımı, sorumluluğu söz konusu değil" diye konuştu.
"KANALİZASYON DÖŞEMEK KİMİN GÖREVİ?"
İmara açılmış olan ve imar sahası içindeki tüm dere ve nehir yataklarındaki faaliyetlerden Belediyelerin sorumlu olduğunun altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, " Nehirlerin kenarlarında maalesef pek çok sanayi kuruluşu, mandıra, yerleşim yeri var. Bunların atıklarının nehir yataklarına deşarj edildiği noktalar da var. Bazıları izinli, bazıları da izinsiz. Hepsi az ya da çok nehirlerimizi kirletiyor. Normal şartlarda hepsinin kanalizasyona bağlı olması ve atıkların arıtma tesislerine gitmesi gerekiyor. Ama her bölgede maalesef kanalizasyon yok. Oralara kanalizasyon döşemek kimin görevi" diye sordu.
"KİRLETİCİLERİ TESPİT ETMEK, CEZA YAZMAK BAŞKA KURUMUN İŞİ"
Mevzuatta her kurumun yapması gereken görevlerin net şekilde belli olduğunu kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, " Herkes kendi işini yaparsa hiçbir sorunla karşılaşmayız. Bu DSİ'nindir. Bu Belediye'nindir demeyi çok doğru bulmuyorum. O nehirleri kirleten bizim bir tane tesisimiz yok. Biz baraj, gölet ve sulama tesisleri yapıyoruz. Nasıl Gediz'i kirletebiliriz. Ayrıca nehir kenarlarında bizim müsaade ettiğimiz 'Yapın' dediğimiz bir üretim tesisi de yok. DSİ deşarj müsaadesi verilirken bile sadece suyun debisinden sorumlu. Kirleticileri tespit etmek, ceza yazmak başka bir kurumun işi, bizim işimiz değil" ifadelerini kullandı.