Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir’de kültür sanat merkezini açtı

Emine Erdoğan ve Bakan Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'ne devredilen, bir dönem öğretmenevi olarak hizmet veren Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı. Enstitü Müdürü Şule Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, kursiyerlerle sohbet etti.