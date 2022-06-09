FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’nın yargılandığı davada tanık dinlendi: İnandı’dan habersiz ticaret yapamazlardı

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İnandı ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatına söz verdi. Ardından tanık S.Ö'nün beyanının alınmasına geçildi. S.Ö, bir dönem Kırgızistan'da savunma sanayi alanında ticaret yaptığını, 2015'te terörle irtibatı olduğu iddia edilerek, bu ülkede 12 milyon dolarına el konulduğunu ifade etti.

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VAKIFA 5 MİLYON DOLAR YATIR DENDİ"



Bunun duyulması üzerine Türkiye vatandaşı bir kişinin kendisine ulaşarak, bu sorununu Orhan İnandı aracılığıyla giderebileceğini söylediğini beyan eden S.Ö, "Bu kişi bana, İnandı'nın istemesi halinde bir saat içinde el konulan paramın hesabıma geçeceğini söyledi. Bunun nasıl yapılacağını sorduğumda, parama el koyan bankanın müdürünün İnandı'nın tanıdığı olduğunu ancak bunun karşılığında FETÖ'nün Kırgızistan'daki vakfına 5 milyon dolar yatırmam gerektiğini bildirdi." diye konuştu.



"HERKES ÜLKE İMAMI OLARAK BİLİRDİ"



Bu talebi kabul etmediğini söyleyen S.Ö, ilerleyen zamanlarda parasını yasal yollardan aldığını belirtti. Kırgızistan'daki herkesin İnandı'yı "FETÖ'nün ülke imamı" olarak bildiğini ifade eden S.Ö, "O dönem Türkiye'den gidenler, İnandı'dan habersiz ticaret yapamazlardı. İnandı bir şekilde, oradaki Türkiye vatandaşlarının ticari faaliyetlerini hepsini biliyordu." dedi.

Tanık beyanına karşı söz verilen sanık İnandı da S.Ö'nün Kırgızistan'da bir dönem ticaret yaptığını bildiğini fakat iddia ettiği gibi başkaları üzerinden kendisinden para istemediğini ileri sürdü. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık İnandı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.