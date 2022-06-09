Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yeni düzenleme geliyor

KURALLAR YAYINLANACAK

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Bu çerçevede çalışmalar kapsamında Türkiye'de fikir ve sanat eserlerinin korunması için çıkarılan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, dijital dünyaya göre yeniden kurgulanacak. İlgili kurumlar ve şirketlerle yapılacak görüşmelerin ardından gerek görülmesi halinde dijital dünyadaki dönüşüme uygun olarak kuralların tek tek sıralanacağı, telif hakları ödemelerinin belirleneceği, yayıncıların haklarının güçlendirileceği tüm tarafların hukuki yükümlülüklerinin yer alacağı yeni bir "uyumlaştırma" düzenlemesi yayınlanacak. Düzenlemeyle ilgili görüşmelerin sürdüğü ve "Türkiye'ye özgü detayların" önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtiliyor.