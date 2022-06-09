İnternet sitesinden ’Biz yaptık’ diye sunmuşlardı... İBB’nin 2017’deki o haberi siteden sildiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirdeki spor tesislerinin sayısını artırdıklarına yönelik sosyal medyadan bir paylaşım yapmış, "Spor tesislerimizin sayısı artıyor. 14 ilçede 35 okula daha spor salonu yaptık. Hem öğrenciler hem de mahalle sakinleri kullanacak" demişti.
"SALONLARA BOYA BADANA YAPIP AÇILIŞ YAPIYORLAR"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu açıklamanın üzerine İmamoğlu'nun paylaşımına atıfta bulunmuş, sosyal medyadan İstanbul'daki spor salonlarının tamamının AK Parti döneminde başladığını söylemişti. Göksu, İmamoğlu'nun belediyeciliğinin "Kurdele Belediyeciliği…" olduğunu ifade ederek, "CHP'li İBB Yönetimi 35 spor salonu açılışı yapacakmış. Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" ifadelerini kullanmıştı.
"AÇILIŞ ŞOVU YAPAN CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNİN BU ALGISI DA YALAN ÇIKTI"
Göksu paylaştığı görselde ise şunları aktarmıştı: "İstanbul'daki okul bahçelerine 220 adet spor salonu yapıldığını İBB kurumsal hesabından 2017 yılında duyurulmuştu. CHP'li İBB yönetimi her işte olduğu gibi bu konuda da hazıra konarak "Biz yaptık" diyor. "İstanbul'a 35 yeni spor salonu yaptık" diyerek açılış şovu yapan CHP'li İBB yönetiminin bu algısı da yalan çıktı. Spor salonlarının tamamı AK Parti döneminde başlatıldı. Birçoğu aktif olarak kullanılıyordu. CHP'li İBB yönetimi, tamamı AK Parti döneminde başlatılıp birçoğu bitirilen ve yıllardır kullanılan spor salonlarını "biz yaptık" diye algı oluşturuyor."
İBB 2017'DEKİ HABERİ SİLDİ
Göksu'nun bu tepkisi sonrasında AK Parti döneminde başlatılan projeleri "biz yaptık" diye sunan İBB, belediyenin resmi internet sitesinde 2017 yılına ait olan spor salonlarına dair haberi internet sitesinden sildiği ortaya çıktı. AK Parti döneminde İstanbul'daki okul bahçelerine 220 adet spor salonu yapıldığını anlatan ve etkinlik fotoğraflarının yer aldığı İBB'nin sosyal medyadaki kurumsal hesabından 2017 yılında duyurulmuştu. Bu kurumsal hesaptan İBB'nin resmi sitesinde yer alan haberin linki de bulunuyordu. Link tıklandığında haberin kaldırıldığı, silindiği görülüyor. İnternet sitesinde silinen haberin duyurusu ise İBB kurumsal hesabında hâlâ duruyor.