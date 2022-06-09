Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen sağanak yağış uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören ilçesinde asfalt çalışması yaptığı ortaya çıktı.





Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, 7 Haziran günü Keçiören ilçesi Karakeçili Caddesi'ne asfalt çalışmasına geldiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, sağanak yağmur yağacağını uyarılarına rağmen 30 ton asfaltla Karakeçili Caddesi'ne geldiği ifade edildi.

İşçilerin tüm uyarılarına rağmen, sağanak yağmur yağınca asfalt arabada donmaması için yetkililer ilginç girişimde bulundu ve yerdeki suyun içine asfaltı döktürdü.





Keçiören ilçesinden sorumlu asfalt sorumlusu şefin vatandaşların kendisini görüntülememesi için uzakta kaldığı öğrenildi.

"87 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI VAR"



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışmalarıyla belediyeyi 87 milyon TL zarara yol açtığı belgelenmişti.

Sağanak yağmurda asfalt attılar | Video





Sayıştay raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihale yasasını ihlal ederek 15 ayrı taşerona yaptırdığı asfaltın, 1 yıl geçmeden 45 noktada bozulduğu belirtilerek, "87 milyon liralık kamu zararı var" denilmişti.