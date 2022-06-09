Son dakika: Kira düzenlemesi uzatılacak mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan flaş açıklama

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında kira zammı düzenlemesinin sadece konutlarda geçerli olduğunu ifade etti.

Uygulamanın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, "Geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil. Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak." dedi.

"UZLAŞTIRMA KAPSAMINI GENİŞLETECEĞİZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, uzlaştırma kapsamının genişleteleceğini belirterek, "Mevcut suçlardan daha fazla, cezası daha yüksek bazı suç tiplerini de bu kapsama alacağız. AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan ülke." ifadelerini kullandı.

"TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZDIR"

Bozdağ, "Avrupa Parlamentosu'nun veya her hangi bir örgütün Türk yargısına şöyle karar ver demeye hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır." dedi.

6'LI MASAYA: HERKESİN KAFASINDA AYRI BİR İSİM VAR

Muhalefete tepki gösteren Bakan Bozdağ, "Kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa, bunlar seçimi kaybedeceklerine inandıkları için şimdiden mazeret üretiyorlar. 6'lı masada ismi konuşmuyorlar. İsmi konuşmaya başlayınca masa dağılabilir, çatlayabilir, bambaşka olabilir çünkü herkesin kafasında ayrı bir isim var." ifadelerini kullandı.