Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca: Sağlık çalışanlarına önemli iyileştirmeler çok yakın
Giriş Tarihi: 10.6.2022 21:31 Son Güncelleme: 10.6.2022 21:33

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarına önemli iyileştirmeler çok yakın

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarına önemli iyileştirmeler çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca: Sağlık çalışanlarına önemli iyileştirmeler çok yakın
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