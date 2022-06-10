Bakan Özer’den Bursa’daki bir okulda düzenlenen dansözlü eğlenceye tepki

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temasta bulunmak için Bursa'ya geldi. Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özer'e; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. Bakan Özer, Vali Yakup Canbolat ile görüşmesi sonrası gazetecilere konuştu.



"TÜM ARKADAŞLARIMIZ AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR"



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırımları ile ilgili bilgi veren Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm bürokratları ile birlikte, illerimizde ve ilçelerimizde sahadaki gelişmeleri hem yakından dinleme, hem eğitimin resmini çekip, ihtiyaç duyulan yatırımları yerinde tespit etme ile ilgili tüm arkadaşlarımız aktif olarak çalışıyor. Daha önce de geldiğimiz zaman İl Değerlendirme Toplantısı'nda Bursa'nın eğitim yatırımlarını çok iyi noktaya çekmek için, çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapmıştık. Bu ziyaretimizde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 415 milyon TL olan Bursa'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 100 milyon TL ilaveyle 1,5 milyar TL'ye çıkarmıştık. Bursa, eğitim yatırımlarını en hızlı kullanan illerimizden biri. Tüm yatırımlarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirip, okul ihtiyaçlarını hızla gideren illerimizin başında geliyor. Bu vesileyle Sayın Valimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.