Bakan Vahit Kirişci Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Hiçbir örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden daha güçlü değildir

Evlatları PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırıldığı için Diyarbakır HDP İl Binası oturma eylemi yapan 301 ailenin evlat nöbeti 1012'inci gününe girdi. Ailelere toplum her keminden destek verilirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, anneleri ziyaret etti. Anneleri ziyareti sırasında ailelerle tek tek görüşen Bakan Kirişçi, devletin her daim Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu söyledi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Kirişçi, şöyle konuştu: "Hiçbir örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha güçlü değildir. Er ve geç bu pes etmeleri ve bu konuda tamamıyla yok olmaları mümkündür. Tüm dünyanın gözü önünde artık uluslar arası bir dram haline dönüşmüş ailelerimizin, kendi evlatları ve yakınlarıyla ilgili verdikleri kahramanca sürdürdükleri mücadeleyi, Diyarbakır programımız içerisinde de bir önem atfederek yerinde ziyaret ettik. Bu ülke 40 yılı aşkın bir süredir bu terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Özelliklede Cumhurbaşkanı liderliğinde 2002 yılından beri verilen mücadele adeta zirve yaptı. FETÖ terör örgütünün ifşası sonrası mücadelemiz yeni boyut kazanarak bu çerçevede de sürdürülen mücadelede daha somut sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Buna çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizin kendi yavrularına kavuşması Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve hükümetimizin en öncelikli konusudur. Bu zamana kadar verilen mücadele bundan sonrada aynı hız ve kararlılıkla devam edecektir. Bizim ziyaretimizde bu kardeşlerimizin kısmen bir rahatlama içerisinde olduklarını görüyoruz, ama bu acı sadece onların acısı ve ıstırabı değil. Bu milletin en önemli meziyeti zor günde beraber olmaktır. Bu zor günde beraberliği bizim gibi temsil makamında olan kişiler aracılığıyla hükümetimizin kararlılığını göstermeye çalıştık. Tüm kardeşlerime sabır dileyerek bu terör örgütünün mutlaka cezayı en ağır şeklinde alacaklarını konusundaki kararlılığımızı ifade ediyorum. En kısa sürede yavrularımıza kavuşmalarını rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.