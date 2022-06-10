Bakan Varank, Boğaziçi Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası açılışında konuştu

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE ÇOK ÖNEMLİ BİR ESER KAZANDIRIYORUZ"

Bakan Varank, bugüne kadar attıkları adımlara bir yenisini eklediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ar-Ge ekosistemimizin parlayan yıldızı Boğaziçi Üniversitesi'ne çok önemli bir eser kazandırıyoruz. Merkezi bütçeden sağlanan finansmanla inşa edilen ve değeri güncel rakamlarla 100 milyon lirayı aşan Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binasını açıyoruz. Burası Boğaziçi'nin mevcut ve yeni yapılacak araştırma projelerinde yer sorununu çözmek üzere bir teknoloji üssü olarak tasarlandı. Elbette burası yalnızca binalardan ibaret değil. Merkezin iki bloğu derin teknoloji laboratuvarlarına ev sahipliği yapıyor. Bu laboratuvarlar da kamu kurumlarımızın destekleriyle oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de burada faaliyetlerini yürüten Yaşam Bilimleri Merkezi'nde iki önemli altyapının oluşturulmasına destek olduk."

Varank, bu desteklere ilişkin detayları paylaşarak, sağladıkları 110 milyon liralık destekle Kilyos kampüsünde Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisinin kurulmasına öncülük ettiklerini anımsattı.

Burada üretilen ürünlerin özelliklerinden bahseden Varank, "Dikkat ediniz, bu ürünler hiçbir fosil kaynağa bağlı olmadan, tamamen yosun tabanlı doğal kaynaklardan ve yerli imkanlarla elde ediliyor. Boğaziçi Üniversitesine yakışan, çok kıymetli bir proje." diye konuştu.

"KANSER TEDAVİSİNDE DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRECEK ARAŞTIRMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılışını yaptıkları merkezde destekledikleri diğer önemli projenin Yaşam Bilimleri Ar-Ge Destek Laboratuvarları Projesi olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"95 milyon lira destek verdiğimiz projeyle, kanser tedavisinde kullanılan ilaç, aşı ve tıbbi cihazların üretimi için gerekli laboratuvarların kurulmasını sağladık. Araştırmacı hocalarımızın da üstün gayretleriyle, kanser tedavisinde dünya çapında ses getirecek araştırmalar Boğaziçi'nde başarılı bir şekilde yürütülüyor. Mesela, Türkiye'de ilk kez, tümörü hedefleyen 'akıllı ilaç' molekülü burada geliştirildi. Bu yeni tedavi yönteminin klinik öncesi tüm araştırmaları kurduğumuz altyapılar sayesinde üniversitemizde tamamlanmış oldu. Şimdi bu yöntem tüm dünyada bir ilk olarak hastanelerde deneniyor. Kanser tedavisinde böylesine güçlü bir adımın Boğaziçi'nde atılmasına destek olduğumuz için biz çok mutluyuz. Her zaman söylüyoruz, Boğaziçi Üniversitesi gibi bir markaya böyle işler yakışıyor. Biz bu müstesna kurumun yapay gündemlerle değil, teknolojiyle anılmasını istiyoruz."

Varank, bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yönlendirmesiyle her türlü desteği bugüne kadar verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.