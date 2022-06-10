Başkan Erdoğan daveti geri çevirmedi! Düğün kartını verdi, yıllar önce çekilen o fotoğrafı gösterdi...

Adnan Yığcı ise "Her zaman duruyor. Bazen elimizde kaldırsak da duruyor, bazen kendiliğinden duruyor. Sorunlarımızı da dinliyor. Kentsel dönüşümü ile ilgili hızlandıracağını söyledi. Düğün kartımızı da verdik" diye konuştu. Adnan Yağcı yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı gösterdi.