İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilin valiliğine yeni genelge!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgede, yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgede, yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

Genelgede, kültürümüzün bir parçası olan bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması, istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet verdiği ifade edildi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması" başlıklı 170'inci maddesinde yer alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;(…) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü uyarınca gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin genel emir yayımlanması ve organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması hususlarında valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.