Kariyer Merkezi 2 bin kişiyi iş sahibi yaptı

Zeytinburnu sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerleri ve çalışanları buluşturup, istihdama destek olan Kariyer Merkezi 3 yılda 2 bin kişiyi iş sahibi yaptı. Zeytinburnu Kariyer Merkezi, işbaşı yapan 2 bininci kişi için bir tebrik ve teşekkür programı düzenledi. Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kariyer Merkezi sayesinde 39 engelli vatandaşın da iş sahibi olduğunu söyledi.



Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi ile işbirliği yaparak adaylara istihdam sağlayan firmalara tebrik ve teşekkürlerin sunulduğu programa, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, işveren temsilcileri ve iş hayatına yeni başlayan kişiler katıldı. Kariyer Merkezi'nde düzenlenen programda, 2 bininci sırada işe yerleştirilen Beste Kıygıcı'ya tebrik plaketi, işe alım yapan firma yetkilisi Sema Erdoğan Haspolat'a ise teşekkür plaketi takdim edildi. Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi'ne 3 yılda 77 bin 92 başvuru yapılırken, 12 bin 827 kişinin özgeçmişi dijital ortama aktarıldı.



'BİR İNSAN HAYATINA DOKUNMAK, ONU MUTLU ETMEK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Kariyer Merkezi'ni açtıklarında kararlı olduklarını vurgulayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki, Zeytinburnu'nda ikamet eden 2 bin hemşerimize iş bulmuşuz. Büyük laflar, büyük projeler değil aslında bir kişiye dokunmak, bir hayata dokunmak önemli gerçekten. Bir kişinin ailesine, evine ekmek götürebilmesini sağlamak gerçekten bizim için büyük bir mutluluk. Çok güzel hikâyeler biriktirdik. Baştan çıkarken de hiç öyle büyük laflarla çıkmadık. Aslında 'mış' gibi hiç yapmadık. Ben hep arkadaşlarıma söylüyorum. 'Mış' gibi yapmayacağız, gerçek, samimi insana dokunan işler yapacağız. Burası hakikaten büyük bir samimiyetle, iyi niyetle çalıştı. Firmalarımız destek verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.





'ZEYTİNBURNU İÇİN CANLI BİR VERİ TABANINA SAHİBİZ'

Kariyer Merkezi'nin kendine özel gelişmiş bir veri tabanı olduğunu söyleyen Başkan Arısoy, "Biz yola çıkarken Zeytinburnu Belediyesi'nde, Zeytinburnu'nda çalışmalıdır dedik. 3'ncü yılımızı hizmet olarak doldurduk. Kariyer Merkezi'de 3'ncü yılını doldurdu. Bu süre zarfında Zeytinburnu Belediyesi'nin de insan kaynağı ihtiyacını buradan sağladık. O bakımdan bizim içinde büyük bir veri tabanı. Sokakta, caddede, evde her yerde bize gelen taleplerden bir tanesi de istihdam talebi. Artık CV taşımaktan kurtulduk. Canlı bir CV'miz var." dedi.



'39 ENGELLİ HEMŞEHRİMİZE İŞ BULDUK'



Bu sürece katkı veren işverenlere teşekkür eden Başkan Arısoy, "77 bin defa iş teklifi yapmışız. Ben bu süreçte katkı veren bütün işverenlerimize, değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bir rakamda şuradan verelim; 39 engelli hemşerimize iş bulmuşuz. Çok kıymetli bir rakam bu. Engelli istihdamı konusunda Türkiye büyük bir mesafe kaydetti. Ama engelli istihdamlarında hala sorunlarımız var. 39 kişi, dedim ya bir kişinin hayatı değişince aslında onun için dünya değişiyor." ifadelerini kullandı.



'BU RAKAMLAR 1.5 YILLIK ÇALIŞMAYI BAZ ALIYOR'

Pandemi döneminin olumsuzluğundan da bahseden Başkan Arısoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu istihdam rakamı biraz mütevazı ama 3 yılın 1,5 senesinin pandemi dönemi olduğunu unutmayalım. Büyük oranda kapalı olduğumuz, çalışmadığımızı hem istihdam açısından hem buradaki merkezin de çalışmadığını hesaplarsanız bizim hayallerimizin ötesine geçen bir rakam görüyoruz aslında. Kariyer Merkezi'nin çalışmalarından çok memnunuz.