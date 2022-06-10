Köpek yüzünden tartıştığı aynı aileden 3 kişiyi öldürdü



KÖPEK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ



Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam tabancasını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi. Bir diğer görgü tanığı Nihal Sarızeybek ise, mahalleye annesini ziyaret etmek için geldiğini belirtip, "Arka arkaya silah sesleri duyduk, hepimiz çok korktuk" dedi.