Emine Erdoğan kültür-sanat merkezi açtı

Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Enstitü Müdürü Şule Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, kursiyerlerle sohbet etti.Erdoğan ve beraberindekiler dantel geri dönüşüm atölyesini gezdikten sonra "Anadolu Cepkenleri" sergisi ile nakış, minyatür ve iğne oyası uygulama alanlarını ziyaret etti. Merkezde, geleneksel el sanatlarının tanıtılması, yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.