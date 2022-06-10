Mahkemeden tartışılacak operasyonel hat beraatı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla sürerken, yargıdan tartışılacak bir karar daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK'daki kripto FETÖ üyelerinin deşifre olması amacıyla yürüttüğü bir soruşturmada, kullandığı operasyonel hatla mahrem imamı Ali Akkafa'yla defalarca görüştüğü tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı'nda Üsteğmen olarak görev yapan Mehmet Emin A. hakkında iddianame düzenlendi. KHK ile görevinden ihraç edilen şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, suç yerinin Konya olması nedeniyle buraya gönderildi.

51 KEZ GÖRÜŞTÜ

Hazırlanan iddianamede eski üsteğmenin operasyonel hatla kendi telefon numarasının HTS verileri karşılaştırıldı. İnceleme sonucunda, hem operasyonel hat hem de kendi kullanımındaki cep telefonun aynı noktalardan sinyal verdiği saptandı. Eski Üsteğmen Mehmet Emin A.'nın operasyonel hattıyla mahrem imamı Ali Akkafa'yla 51 kez görüştüğü belirlendi. Akkafa'nın Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütü üyeliğinden mahkumiyet kararı verildiği iddianamede kendisine yer buldu.

AYNI YERDEN BAZ VERDİLER

Eski üsteğmenin kullanımındaki operasyonel hatla, mahrem imamının kullandığı cep telefonu hattının 2013 Aralık- 2014 Ocak ayı içerisinde aynı bölgeden baz verdiği saptandı. Toplamda ise ikilinin cep telefonu hatlarının 13 kez farklı tarihlerde 6 farklı adreste bir arada baz verdiği tespit edildi. Eski Üsteğmen Mehmet Emin A.'nın 14 Temmuz 2013- 5 Ağustos 2015 arasında Şırnak'ta görev yaptığı belirlendi.

OPERASYONEL HATTIYLA AİLE ÜYELERİNİ ARAMADI BERAATI

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan ihraç Üsteğmen Mehmet Emin A. hakkında yapılan yargılamada karar çıktı. İhraç Üsteğmen Mehmet Emin A.'ya Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verildi. Beraatın gerekçesi ise eski Üsteğmen Mehmet Emin A.'nın kullandığı operasyonel hattan aile üyeleriyle irtibata geçmemesi gösterildi.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUNMUŞ

Üsteğmen Mehmet Emin A.'nın operasyonel hattı ve kendi kullanımındaki cep telefonunun Şırnak'taki görev yeri olan tugay girişinde 130 kez baz vermesi hayatın olağan akışına uygun bulundu. Mahkeme, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının sadece mahrem imamlarıyla görüşmek için kullandığı tespit edilen operasyonel hattan aile bireylerinin aranmaması nedeniyle böyle bir karar vermesi dikkat çekti.