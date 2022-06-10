Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan kullanılıyor

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"YUNANİSTAN KULLANILIYOR"
Türkiye'ye karşı hesabı olanlar Yunanistan'a başvuruyor.Yunanistan kullanılıyor.
ATİNA'YA ADALAR TEPKİSi
-(Ege) Adaları anlaşmaya aykırı şekilde silahlandırıyorlar. Bu oldu bittileri kabul etmek istemiyoruz.
Yıllardan beri devam eden olaylar var, gelişmeler ortada.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE PKK'YA OPERASYON:
-(Münbiç ve Tel Rıfat'a harekat ne zaman?) Yeri ve zamanı geldiğinde harekete geçilir.
En çok Tel Rıfat ve Münbiç'ten saldırı yapılıyor.
ABD ve Rusya Suriye'de sözlerini yerine getirmedi.
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