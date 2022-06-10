Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan kullanılıyor
Giriş Tarihi: 11.6.2022 00:17 Son Güncelleme: 11.6.2022 00:18

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan kullanılıyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan kullanılıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Ege’de yaşanan gerilime dair yaptığı açıklamada “Sorunları barışçıl yoldan çözmek istiyoruz” dedi. Akar, “Yunanistan kullanılıyor” mesajını verdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"YUNANİSTAN KULLANILIYOR"

Türkiye'ye karşı hesabı olanlar Yunanistan'a başvuruyor.Yunanistan kullanılıyor.

ATİNA'YA ADALAR TEPKİSi

-(Ege) Adaları anlaşmaya aykırı şekilde silahlandırıyorlar. Bu oldu bittileri kabul etmek istemiyoruz.

Yıllardan beri devam eden olaylar var, gelişmeler ortada.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE PKK'YA OPERASYON:

-(Münbiç ve Tel Rıfat'a harekat ne zaman?) Yeri ve zamanı geldiğinde harekete geçilir.

En çok Tel Rıfat ve Münbiç'ten saldırı yapılıyor.

ABD ve Rusya Suriye'de sözlerini yerine getirmedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan kullanılıyor
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