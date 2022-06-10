"On İkinci Kalkınma Planı" hazırlıklarına ilişkin genelge Resmi Gazete'de: 2024-2028 dönemini kapsayacak

2024-2028 DÖNEMİNİ KAPSAYACAK

Ülkenin küresel bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli hedefleri sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla daha da ileriye taşıyacak "On İkinci Kalkınma Planı"nın 2024-2028 dönemini kapsayacağını belirten Erdoğan, "Kalkınma Planı süresince oluşturulacak stratejiler ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil bir biçimde paylaşılması sağlanacak, ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek, küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi için öncelikler belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

"PLAN HAZIRLIKLARI EN ÜST SEVİYEDE KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA ELE ALINMALI"

Erdoğan, genelgede, kalkınma hedeflerinin hayata geçirilebilmesi için plan hazırlıklarının en üst seviyede yürütülen katılımcı bir anlayışla ele alınmasının önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: