Seçim Haziran 2023’te Cumhur İttifakı adayı benim ya adaylığını ya adayını açıkla

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Danışma Kurulu Toplantısı'nda, 6'lı masanın "Cumhur İttifakı'nın başkan adayını açıklamadığını" öne sürerek kendi adaylık tartışmalarını örtbas etme çabasını net sözlerle boşa çıkardı. Erdoğan ilk kez kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır. Yüreğin varsa, cesaretin varsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" diye seslenerek ismi üzerinden yapılan aday olmayacağı yönündeki polemiklere son verdi. İşte Erdoğan'ın, partililerin alkışları ve coşkulu tezahüratlarıyla sık sık kesilen konuşmasının satırbaşları:Ülkenin yönetimine talip olmak, CHP kürsüsünden gece yarılarında sosyal medyada masasının etrafına, altına doldurduğu şürekâsının önünde şaklabanlık yapmaya benzemez. Artık masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etmek adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti. Şimdi buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Artık kaçak güreşmeyi bırak Bay Kemal. İpe un sermekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak gezmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Habire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok. Cumhur İttifakı'nın adayını soruyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır. Yüreğin varsa, cesaretin varsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.Büyük ve güçlü Türkiye'yi de yine sizlerle inşa edeceğiz. Dağlarında açan çiçekleri, sırmalarından saçan altın güneşi, uğrunda canlar feda edilen istiklaliyle bu gazi şehir, milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği yer de burası olacaktır. İzmir'den bu hedefimize, bu vizyonumuza uygun daha kuvvetli, daha samimi, daha coşkulu bir destek bekliyoruz. Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. Malum İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili var. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için Meclis'e gönderdiği bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. İzmir'in derdiyle dertlenmek yerine mesaisinin çoğunu Silivri'deki memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor.Bu şehrin yerel yönetimden kaynaklı sorunlarına çözüm geliştirmek yerine şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Sağolsun o böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar da geldikçe uygun olan yere Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz.Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var Bay Kemal. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir. Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun, mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal.Devletteki tek müktesebatı SSK'yı batırmaktan ibarettir. Kasetle geldiği genel başkanlığını korumak dışında ülkenin ve memleketin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi, delikanlıca yapmak yerine tıynetine uygun şekilde sütre gerisinden dolambaçlı yollardan gerçekleştirmeye çalışıyor. Desteği halkımızdan istemek varken siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Cehaletinden kaynaklanan gafları, kurnazlığından mülhem çelişkileriyle de bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil.Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgeler sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan, her seferinde mahkûm olduğu halde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye hiçbir hayrı dokunmadı.BAŞKAN Erdoğan tarafından imzalanan genelge kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sağlık ve mobilite alanlarında Türkiye'nin"Teknoloji Yol Haritaları" hazırlandı. Genelgede, yol haritalarının yerli ve milli ürün ve teknoloji dönüşümüne yön vereceği belirtildi. Hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider olmak, dünyada ilk 5'e girmek ve bölgesel batarya üretim merkezi olmak için gereken çalışmalar yapılacak. ANKARA