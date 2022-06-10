Sevgi Yiğit kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Sevgi Yiğit nereli?

SEVGİ YİĞİT KİMDİR?

1973 yılında Karabük'te doğdu. Fatih Kız Lisesi'nden mezun olan Yiğit, lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Profesyonel iş hayatına, lisans eğitimine devam ederken Kanal 7 Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde başladı. Kariyerini daha sonra Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda sürdürdü. 1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev yapmaktadır. 6 Mayıs 2018'de yapılan 6. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sevgi Yiğit, 8 Ocak 2019'da tanıtım ve medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 24 Mart 2021'de yapılan 7. Olağan Kongre'de MKYK Üyeliğine seçildi.