Sivrisineksiz bir yaz için cadde ve sokaklar ilaçlanıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte başta sivrisinek olmak üzere haşere türlerinin zararlı etkilerini en aza indirmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen, uçkun ve haşereye yönelik tüm mahalle ve sokaklarda ilaçlama yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla hastalık taşıyan mikropların, haşereler vasıtasıyla yayılmasının ve zararlı canlı türlerinin üremesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR 16 MAHALLEDE PERİYODİK OLARAK SÜRÜYOR

Teknik donanımlı araçlar ve uzman personellerle yürütülen ilaçlama çalışmalarında, insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu ilaçlar kullanılıyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra, sivrisinek ve karasinek larvası ile de mücadele eden ekipler, yaz boyunca ilçedeki 16 mahallede ilaçlama çalışmasını sürdürecek.