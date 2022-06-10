Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li etkisiz