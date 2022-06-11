Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Edinilen bilgiye göre Pençe Kilit Harekatı kapsamında Hore tepesinde görevde bulunan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Komandı Er Fuat Özer, teröristlerin yapmış olduğu EYP Saldırısı sonucu şehit düştü.

Gölbaşı ilçesi Balkar beldesinde ikamet eden şehidin annesi Nemide Özer'e acı haber ilçe jandarma komutanı ve Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan tarafından bildirilirken, Antalya'ya çalışmaya giden baba Mehmet Özer'e ise acı haber yakınları tarafından bildirildi.



Hore Tepesinden gelen acı haber şehidin yakınlarını ve belde halkını yasa boğarken, taziye evi ve şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

25 Yaşında olan Şehit Fuat Özer'in bekar ve iki kız kardeşinin olduğu, 2018 yılından bu yana Türk Silahlı kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.