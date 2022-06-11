Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı yıllık 3,5 milyar liralık katkı sağlayacak





YILDIRIM: HAYIRLI, UĞURLU OLSUN



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise yapılacak olan incelemelerin ardından taşınma ve barajda su tutma işlemini kısa vadede hayata geçirileceğini kaydederek, "Ülkemizin bir numarası dünyanın beşincisi niteliğinde 275 metre gövde yüksekliği var. Yani 120 katlı bir gökdelen yüksekliği kadar. Yusufeli'nin içinden geçen viyadüğe bakınca insanın başı dönüyor. Yani müthiş bir şey. Bir baraj kadar yollar da çok önemli. Yani zamanında başlamıştı bu yollar. Her taraf tünel, viyadük, arazide maşallah düz yer çok az. Dolayısıyla bu projeyi sadece bir baraj projesi olarak görmeyelim. Aynı zamanda altyapı ve kalkınma projesi olarak da görelim. 17 köyün yenilenme projesi, 7 köyün tamamen yeniden yapılması ve Yusufeli yaklaşık 10 bin nüfusa ve 3 bin haneye hitap eden bir yer. Yusufeli'nin sıfırdan yeni bir ilçe olarak tekrar bu coğrafyada hayata geçirilmesi projesidir. Hayırlı uğurlu, olsun" ifadelerinde bulundu.