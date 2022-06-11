Başkan Erdoğan’a Van’da sevgi seli! Küçük kızların mutluluk gözyaşları: “Hep hayalimdi, gerçek oldu”

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda toplu açılış programına katıldı. Burada halka hitap eden Başkan Erdoğan, daha sonra açılış kurdelesini kesti.
KÜÇÜK KIZLARIN MUTLULUK GÖZYAŞLARI!
Kurdele kesimi sırasında 3 küçük kız çocuğu da Başkan Erdoğan ile konuşma fırsatı buldu. Başkan Erdoğan sarılan Ayşegül Oflas isimli kız çocuğu, mutluluktan göz yaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanıyla görüşme fırsatı bulan kız çocukları İhlas Haber Ajansına (İHA) konuştu.
Sevincini gözyaşlarıyla anlatan Ayşegül Oflas, sevinç dolu olduğunu, Cumhurbaşkanıyla görüşme hayali olduğunu ve bu hayalinin de gerçekleştiğini belirtti.
"HAYATIMDA BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM"
Böyle bir şey olacağını tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Oflas, "Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım. Çok mutluyum, çok. Cumhurbaşkanını mutluluktan duymadım. Onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksil etmesin" dedi.
Rümeysa Gümüşlü isimli kız çocuğu da Cumhurbaşkanını gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.