Başkan Erdoğan’a Van’da sevgi seli! Küçük kızların mutluluk gözyaşları: “Hep hayalimdi, gerçek oldu”

Sevincini gözyaşlarıyla anlatan Ayşegül Oflas, sevinç dolu olduğunu, Cumhurbaşkanıyla görüşme hayali olduğunu ve bu hayalinin de gerçekleştiğini belirtti.

"HAYATIMDA BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM"

Böyle bir şey olacağını tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Oflas, "Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım. Çok mutluyum, çok. Cumhurbaşkanını mutluluktan duymadım. Onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksil etmesin" dedi.

Rümeysa Gümüşlü isimli kız çocuğu da Cumhurbaşkanını gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.