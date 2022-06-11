Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Malatya’daki vatandaşlara hitap etti

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Topsöğüt Mahallesinde "Mahallelerde Sohbet Buluşması" programına katıldı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Çalık, tapu sorunu çözülen vatandaşların görüşme talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Telefon bağlantısıyla vatandaşlara hitap eden Erdoğan, konuşmasında en kalbi duygularla vatandaşlara selam, saygı ve sevgilerini gönderdiğini söyleyerek, "Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Bu birlik ve beraberlik içerisinde 2023'e hazırlanmalıyız. Milletimiz bugüne kadar nasıl bizim yanımızda arkamızda yer aldıysalar bundan sonra da inşallah yanımızda arkamızda yer alacaklar. Geleceğin ideal ve huzur içindeki Türkiye'sini biz inşa ediyoruz, biz ihya ediyoruz. Milletimizle beraber inşa ve ihya hareketini devam ettireceğiz. Şuan Van yolculuğundayım ve bu yolculukta sizlere, Malatyalı hemşehrilerime selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Mahalle sakinleri ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ederek, "Allah size sağlık versin, sizi başımızdan eksik etmesin." dediler.