Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ’da yatılı Kur’an kursunu açtı



Ali Erbaş, en hayırlı açılışlardan birini yaptıklarını söyleyerek, "Açılışını yaptığımız binanın üzerinde sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir hadis-i şerif meali yazıyor. Böyle bir faaliyetin içinde yapılacağı yerin açılışını yapmak da en hayırlı açılışlardan biri sayılır. Bunun gibi ülkemizde yaptığımız 2 bin kadar Kur'an kursu ki sayı 2 bini geçti. Orada sevgili peygamber efendimizin tavsiyesine ve emanetine sahip çıkacak gençleri yetiştiriyoruz. Sayıları binlerce, sadece hafızlık icazetnamesini başarıyla eline alanların sayısı 200 bine yaklaştı. Sadece Türkiye'de değil Türkiye dışında da yüzün üzerinde ülkede 2 bin 500 kadar hocamızla hakkı ve hakikati sınırlarımızın ötelerine de taşımakla uğraşıyoruz, bu gayretin içindeyiz" dedi.