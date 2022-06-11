HDP’den İstiklal Marşı’na saygısızlık

Mersin'deAkdeniz Belediyesi meclis toplantısı haziran ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı açılışında İstiklal Marşı'nı okumayan bazı HDP'li meclis üyeleri ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri, "Biz burada İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz" ifadesini kullanan HDP'li meclis üyesi Nuriye Aslan'a tepki gösterdi. Bunun üzerine söz alan Gültak, "İstiklal Marşı'nı okumak zorundasınız. O lafınızı şiddetle kınıyorum" dedi. Tartışmalar sürerken HDP'li meclis üyesi Nevzat Baran'ın "Siz Öcalan'a da zorla İstiklal Marşı okuttunuz" şeklindeki sözleri de Cumhur İttifakı üyelerinden tepki aldı. Yaşanan skandala CHP'li üyeler tepkisiz kaldı. Gültak toplantının ardından Baran hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.