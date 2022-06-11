İçişleri’nden düğün, nişan, asker genelgesi

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgede, yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

Genelgede, kültürümüzün bir parçası olan bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması, istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet verdiği ifade edildi. Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü uyarınca gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin genel emir yayımlanması ve organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması hususlarında valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

3 YILDA OLAY SAYISI YÜZDE 79 AZALDI

Bakanlık genelgede, önceki yıllarda alınan tedbirlerin sonuçlarını da paylaştı. Buna göre; 2019 ve 2021 yılı verileri incelendiğinde; 2019 yılında bin 888 olay meydana gelirken, 2021 yılında olay sayısı yüzde 78,76 azalışla 401'e düştüğü, 185 olan yaralı sayısının yüzde 32 azalışla 125, 16 olan ölü sayısının yüzde 50 azalarak 8'e düştüğü belirtildi. Düğün, nişan, asker uğurlama, spor müsabakaları galibiyet kutlamaları etkinliklerin yaz aylarında artacağı göz önünde bulundurularak "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" sloganlı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek. Bu afişler, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organlarında yayımlanacak, il ve ilçelerde bulunan billboardlara asılacak, kamu kurum ve kuruluşlarının resmî internet sitelerinde kullanılacak.

DÜĞÜN SAHİPLERİNDEN TAAHHÜTNAME ALACAK

Valiliklerce söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirler gözden geçirilecek, denetimler artırılacak ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirler alınabilecek. Etkinlik alanlarında havaya silahla ateş edilmesi dahil her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla etkinlik/organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek.