Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'nın inleri yerle bir ediliyor! İşte Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Giriş Tarihi: 11.6.2022 09:51 Son Güncelleme: 11.6.2022 09:53

SON DAKİKA | PKK'nın inleri yerle bir ediliyor! İşte Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

SON DAKİKA | PKK’nın inleri yerle bir ediliyor! İşte Pençe Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | PKK'nın inleri yerle bir ediliyor! İşte Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı
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