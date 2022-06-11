SON DAKİKA | PKK’nın inleri yerle bir ediliyor! İşte Pençe Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi. #MSB pic.twitter.com/O8cRraDJb4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2022