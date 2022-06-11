Giriş Tarihi: 11.6.2022 19:16 Son Güncelleme: 11.6.2022 19:23

Son dakika: Ankara'daki selde bir vatandaşın cenazesine ulaşıldı

Ankara'daki sel felaketiyle ilgili acı bir haber geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ankara'daki sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada "Ankara’da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin." dedi