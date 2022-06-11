Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu’ndan Tahıl koridoru açıklaması! Mesajlarımızı ilettik dönüş bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çekya'da basın toplantısında önemki açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

İstanbul'da Lavrov ile yaptığımız görüşmede müzakereleri ve tahıl krizini konuştuk. Kendilerine BM planının en doğru plan olduğunu söyledik. Bu nedenle önümüzdeki süreçte BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye 4'lü toplantısına ev sahipliği yapabileceğimizi söyledik. Mesajlarımızı açık bir şekilde belirttik şimdi Rusya'dan dönüş bekliyoruz.

İTALYA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Diğer tarafran İtalya'da maalesef bir helikopter kazası meydana geldi. Biraz önce gelen bir habere göre helikopterin düştüğü bölge bulundu.