TBMM’ye alternatif meclise 29 tutuklama! TBMM’ye karşı alternatif meclis kuran HDP’liler tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne bağlı olarak faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasıyla ilgili terörist başının sistemin boşluklarından faydalanarak gölge kabine olarak hareket edilmesi için talimatla Irak, İran, Suriye ve Türkiye'yi içine alacak şekilde sözde Konfederal Birleşik Kürdistan'ın Çatı Meclisi oluşturduğu, Çatı Meclisinin kuruluş amacının, organizasyon şeklinin ve yapısının TBMM'ye alternatif meclis gibi faaliyet yürüttüğü aktarıldı.
HDK YAPILANMASINA EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu kapsamda PKK silahlı terör örgütünün 'Önderlik Projesi' diye sahiplendiği, KCK siyasi alan yapılanması içerisinde Halkların Demokratik Kongresi (HDK) meclislerinde faaliyet yürütülmesine ilişkin soruşturmada elde edilen bilgi, belge ve ifadeler kapsamında 41 şüpheli ile örgütün sözde 4 parçalı Kürdistan'ın Çatı Meclisi olarak adlandırdığı HDK'nın İstanbul'da bulunan genel merkezi ile Tekirdağ merkezli Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, İstanbul, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin, Muş ve Çanakkale olmak üzere toplam 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 39 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüpheli hakkında yurtdışında oldukları gerekçesiyle yakalama emri çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 9'u yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
PKK YAPILANMASINDA HDP İL BAŞKANLARI DA VAR
PKK silahlı terör örgütünün 'Önderlik Projesi' diye sahiplendiği, KCK siyasi alan yapılanması içerisinde Halkların Demokratik Kongresi (HDK) meclislerinde faaliyet yürütülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler arasından HDP il ve ilçe başkanları, meclis ile komisyon üyeleri çıktı. PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP eski il başkan ve başkanları Feyaz Şahin, Alev Ateş, Ömer Güven, Fisun İşcan, Yakup Aslan, Sadet Fırat, Gülcan Çidemli, Hüseyin Güzel, Mehmet Bozkurt, Selahattin Atay, Gizem Kuzuk ve Melahat Çelik tutuklandı.
HDK MECLİS ÜYELERİ TUTUKLANDI
HDK Genel Meclis Üyesi Murat Mutlu, Seyit Soydan, Arif İsmet Yılmaz, Hilal Civil Bakır, Hasan Hergül, Betül Tuncel, Eyyüp Ülgen, Kerem Tosun, Mehmet Ali Köseoğlu, Mercan Hantekin, Ceren Karaca, Evin Filiz, Sadi Özdemir'in PKK'nın HDK meclisinde yer aldığı belirlenirken, Çorlu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ercan Ögeday, Emin Şen, Şarköy HDP Eski İlçe Başkanı Mehmet Mermer, HDP Genel Merkez Dil Ve Kültür Komisyonu Üyesi Kenan Yıldız da tutuklanarak cezaevine gönderildi.