TBMM’ye alternatif meclise 29 tutuklama! TBMM’ye karşı alternatif meclis kuran HDP’liler tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne bağlı olarak faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasıyla ilgili terörist başının sistemin boşluklarından faydalanarak gölge kabine olarak hareket edilmesi için talimatla Irak, İran, Suriye ve Türkiye'yi içine alacak şekilde sözde Konfederal Birleşik Kürdistan'ın Çatı Meclisi oluşturduğu, Çatı Meclisinin kuruluş amacının, organizasyon şeklinin ve yapısının TBMM'ye alternatif meclis gibi faaliyet yürüttüğü aktarıldı.