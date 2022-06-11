TCDD’den hukuksuz kararın altına imza atanlara suç duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında toplu ulaşım araçlarına yapmayı öngördüğü zammı UKOME Genel Kurulundan geçirebilmek için hileye başvurdu. Yasa ve yönetmelikleri hiçe sayan Büyükşehir, gündem maddelerini teknik kurula sevk etmeden direkt olarak genel kurulda oyladı. Üstelik oylamada çoğunluğu sağlayabilmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısı üzerine CHP'li 25 belediye başkanı da geçmişte mahkemelerin verdiği emsal kararlar olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde genel kurula katılarak oy kullandı.

TCDD 'YASAL DEĞİL' DEDİ AMA KİMSE DİNLEMEDİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ret oyu verdiği önerge belediye başkanlarının oyu ile kabul edildi. 9 Martta gerçekleştirilen genel kuruldan oy çokluğu ile geçen önerge doğrultusunda otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarına binişler Mart ayından itibaren yüzde 38 zamlandı. Yine aynı toplantıda toplu ulaşım araçlarına TÜİK tarafından her ay açıklanan üretici fiyat endeksi oranında zam yapılması karara bağlandı.

İDARE MAHKEMESİ TARTIŞMALI KARARI İPTAL ETTİ

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü kararı yargıya taşıdı. İzmir 6. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde ilçe belediye başkanlarının ancak ilçeleri ile ilgili gündem maddelerinde oy kullanabileceğini belirtip toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerine yapılacak zamları otomatiğe bağlayan UKOME kararı ile yüzde 38'lik zammı şekil yönünden iptal etti. Mahkeme dava konusu kararın hukuka aykırı olduğuna ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağına dikkat çekti. Karar oy birliği ile alındı.

BELEDİYE BAŞKANLARINI DA SUÇA ORTAK ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin iptal kararı ile büyük şok yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sırf kararı UKOME'de sayısal çoğunluğu sağlamak için başvurduğu hileli yöntem, toplantıya katılan CHP'li 25 Belediye başkanının başına iş açtı.

SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tartışmalı UKOME kararını yargıya taşıyıp iptal ettiren TCDD, toplantıda tüm uyarılara rağmen ısrarla önergeye lehte oy kullanan belediye başkanları ile büyükşehir belediyesi bürokratları hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa yapılan başvuruda ESHOT Genel Müdürlüğünün toplu ulaşım araçlarında Ocak 2022 tarihinden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde uygulanmakta olan ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin talebinin UKOME Genel Kurulunda Büyükşehir belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 17/1 (j) maddesi hükmüne aykırı şekilde teknik kurula sevk edilmeden direkt olarak oylandığına dikkat çekildi.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN

Dilekçede ayrıca İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/882 esas sayılı yargı kararına rağmen UKOME toplantısında oylamaya katılmaması gereken ilçe belediye yetkililerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplantıya katılımı sağlanıp oy kullandırıldığı ifade edildi. TCDD'nin muhalefet şerhine rağmen gündem maddesinin oy çokluğu ile kabul edildiğine dikkat çeken TCDD, yine aynı toplantıda ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 4 Mart 2022 tarihli yazısı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren Toplu Ulaşım Araçlarında 2022/140 Nolu UKOME kararı kapsamında uygulanacak fiyat tarifelerinin sağlıklı ve sürdürülebilir hizmet istikrarı için her ay TUİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)nde bir önceki aya göre değişim oranı yüzdesi kadar (artış olması durumunda) takip eden ayın 1'inden itibaren geçerli olacak şekilde güncellenmesine ilişkin önergenin de yine UKOME Teknik Kuruluna sevk edilmeksizin, yürürlükteki yönetmelik ve daha önce alınmış mahkeme kararlarına rağmen kabul edildiğinin altı çizildi. TCDD hukuka aykırı şekilde alınan UKOME kararının altına imza atan başta belediye başkanları olmak üzere sorumluların tek tek tespit edilip haklarında TCK'nın ilgili maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep etti.